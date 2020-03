Świadczenie częściowe a wystawienie faktury VAT

Świadczenie jest to zachowanie się dłużnika, które jest zgodne z treścią zobowiązania czyniące zadość interesowi wierzyciela. Zachowanie to jedynie częściowo pozostać może w zgodzie z treścią zobowiązania, za przykład podać można dostarczenie mniejszej ilości towaru niż przewidziano w umowie, czy zrealizowanie jedynie części określonej w takim porozumieniu usługi, gdy przewiduje ono realizację świadczenia w pełnym zakresie. Wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem częściowym.

Regułą wynikającą z art. 450 Kodeksu cywilnego jest brak możliwości odmowy przez wierzyciela przyjęcia świadczenia częściowego, choćby cała wierzytelność była już wymagalna.

Skoro prawo cywilne zezwala na częściowe spełnienie świadczenia postępowanie takie nie może być również zakwestionowane od strony regulacji podatkowych. Znajdą wobec niego zastosowanie przepisy ustawy o VAT. Szczególnie biorąc pod uwagę zapisy art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nimi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

W codziennym obrocie gospodarczym częściowe spełnienie świadczenia stanowi częstą praktykę. Może się zdarzyć, iż zakupiony towar wymaga specjalistycznego montażu wymagającego udziału wykwalifikowanych pracowników sprzedawcy. W takim przypadku mamy do czynienia z dostawą kompleksu złożonego z towaru oraz niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania usługi. Można uznać, iż dostawa towaru nieuzupełniona o wykonanie usługi to jedynie częściowe spełnienie świadczenia. Celem nabywcy (wierzyciela) nie było bowiem samo posiadanie towaru, nawet z możliwością dysponowania nim jak właściciel. Jest nim w takim przypadku uzyskanie możliwości wykorzystania wszelkich cech posiadanych przez nabyty towar dla swojej korzyści. To zaś nie jest możliwe bez specjalistycznego montażu i uruchomienia rzeczy. Z drugiej strony świadczeniem częściowym będzie sama usługa montażowo-rozruchowa. Jednakże nie posiada ona dla wierzyciela żadnej wartości jako sama w sobie. Musi być wykonana na nabytym uprzednio towarze. W takim przypadku będzie miało miejsce bez wątpienia świadczenie kompleksowe, którego elementów nie należy rozdzielać, aby nie wypaczyć jego ekonomicznej sensowności.

Częściowa dostawa towarów a obowiązek podatkowy i faktura

Może też mieć miejsce inna sytuacja. Umowa opiewa na dostarczenie całości rzeczy natomiast jej realizacja następować będzie poprzez dostawę poszczególnych elementów tego zbioru. Dostawca nie będzie natomiast zobowiązany do ich montażu tak aby razem zaczęły stanowić jedną całość, jedną rzecz. W takiej sytuacji w momencie dostawy każdego z takich elementów sprz...