Świadczenia postojowe trafiają do firm. Wprowadzono też nowe zasady

Do przedsiębiorców trafiają kolejne świadczenia postojowe. W ubiegłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił łącznie 172 mln zł wsparcia dla ponad 86 tys. osób. Jednocześnie w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono kilka zmian dotyczących tego rodzaju świadczeń.

Pieniądze w ramach świadczeń postojowych trafiają do przedsiębiorców od ubiegłego tygodnia. W tamtym tygodniu ZUS przekazał w sumie 172 mln zł takiego wsparcia.

– Wnioski realizowane są sprawnie, a kolejne pule pieniędzy będą wypłacane na bieżąco w następnych dniach. To bardzo ważne, by wsparcie możliwie szybko trafiało do zainteresowanych – przekonuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg....