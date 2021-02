Świadczenia chorobowe – MRiPS szykuje istotne zmiany

Duża nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie dotyczyć też przepisów związanych z prawem do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wprowadzone zostaną m.in. nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

Projekt resortu rodziny i polityki społecznej przewiduje ustanowienie nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Do takiego okresu zaliczane będą okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie (jeżeli przerwa nie jest dłuższa niż 60 dni i jeśli niezdolność nie występuje w okresie ciąży). Projektodawcy zakładają, że zmiana ta pomoże ograniczyć ewentualne nadużycia i jednocześnie zapewni ochronę osobom ubezpieczonym znajdującym się w szczególnej sytuacji.

Bez zmian pozostanie długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia (co do zasady 182 dni i 270 dni w przypadku niezdolności zaistniałej w trakcie ciąży i w przypadku gruźlicy). Krótszy będzie natomiast okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – będzie to nie dłużej niż 91 dni.

„Proponowane zmiany mają na cel...