Subwencje z tarczy finansowej – PFR rozpoczął działania kontrolne

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął kontrole dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z tarczą finansową w zakresie pozyskiwania i wydatkowania subwencji. W swoich działaniach kontrolnych PFR korzysta ze specjalnego algorytmu antyfraudowego, na podstawie którego typuje się firmy do kontroli.

Do tej pory z tarczy finansowej PFR skorzystało ok. 350 tys. firm, które zatrudniają przeszło 3 mln zł. Przedsiębiorstwom tym wypłacono za pośrednictwem banków łącznie ok. 60,5 mld zł.

Przedsiębiorstwa do kontroli są typowane z wykorzystaniem specjalnego algorytmu antyfraudowego. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, mechanizm ten jest powiązany z publicznymi bazami i dodatkowo uwzględnia np. dane pochodzące z Centra...