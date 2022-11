Straż miejska karze według uznania. NIK apeluje o zmiany do resortu finansów

Decyzje dotyczące wystawiania mandatów w praktyce zależą przede wszystkim od indywidualnego podejścia funkcjonariusza do konkretnego wykroczenia oraz miasta, w którym do niego doszło – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. We wnioskach pokontrolnych NIK zaapelowała m.in. do resortu finansów, wskazując na potrzebę ograniczenia przypadków, gdy koszt egzekwowania należności przekracza kwotę samego mandatu karnego.