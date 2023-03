Stopy procentowe bez zmian. Inflacja powinna zacząć spadać

Rada Polityki Pieniężnej kolejny miesiąc z rzędu zdecydowała się na pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Eksperci zwracają uwagę na to, że obecnie bardziej prawdopodobne jest obniżanie, a nie podwyższanie stóp. Prognozy mówią też o spodziewanym na kolejne miesiące wyraźnym spadku inflacji.

„Osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP” &n...