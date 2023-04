Stopa bezrobocia minimalnie w dół

Na koniec marca br. stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Nowy odczyt okazał się lepszy od wcześniejszych prognoz ekspertów. Przewiduje się, że dopóki sytuacja w polskiej gospodarce nie ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, dopóty stopa bezrobocia będzie oscylować przy granicy 5 proc.

Zgodnie z nowymi danymi opublikowanymi przez GUS, bezrobocie rejestrowane wyniosło w marcu 2023 r. 5,4 proc. i było niższe względem lutego br. (5,5 proc.) oraz marca 2022 r. (5,8 proc.). Pod koniec marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 846,9 tys. osób, co oznacza spadek o 17,9 tys. miesiąc do miesiąca i o 55,2 tys. rok do roku.

– Wydaje się, że dobrnęliśmy do poziomu bezro...