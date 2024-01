Staż pracy obejmie działalność i umowy cywilnoprawne? Rząd rozważy zmiany

Do RPO napływają zgłoszenia obywateli dotyczące wliczania do stażu pracy, który warunkuje uprawnienia pracownicze, okresów działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. W ostatnich latach rzecznik występował już kilka razy w tej sprawie do rządu. W grudniu 2023 r. RPO skierował do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zapytanie, czy planowane są działania zmieniające zasady odnośnie ...