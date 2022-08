Stawki VAT podwyższone „tymczasowo” już od ponad dekady

Podwyższone stawki podatku VAT (8 proc. i 23 proc.) funkcjonują „tymczasowo” już od 2011 r. Od 2018 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi stawki wrócą do poprzedniego poziomu (7 proc. i 22 proc.) po spełnieniu określonych warunków. Jak twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, władze powinny zlikwidować tę fikcję i po prostu na stałe zmienić stawki na 8 proc. i 23 proc.

Stawki VAT zostały podwyższone z początkiem 2011 r. i miały pierwotnie obowiązywać do końca 2013 r. Później jednak termin ten przesuwano, a od 2018 r. powrót do stawek na poziomie 8 proc. i 23 proc. jest uwarunkowany spełnieniem określonych parametrów stanu finansów publicznych. Początkowo chodziło o relację do PKB długu publicznego netto według metodologii krajowej oraz wysokość łącznego, skumulowanego defic...