Stawka VAT na wynajem lokalu na cele mieszkaniowe

Co do zasady odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym usług najmu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawową stawką podatku VAT jest stawka w wysokości 23%. Jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie to nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy - usługi związane z zakwaterowaniem objęte klasyfikacją 55 PKWiU 2015 (do 30.06.2020 wyjątek stanowiła pozycja 163 załącznika nr 3 - usługi związane z zakwaterowaniem objęte klasyfikacją 55 PKWiU 2008).

W związku z powyższym, aby podatnik mógł zastosować zwolnienie od podatku do usług najmu świadczonych na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

najem dotyczy nieruchomości o charakterze mieszkalnym,

usługi będą świadczone na własny rachunek podatnika,

musi wystąpić wyłącznie mieszkaniowy cel najmu,

świadczone usługi nie mogą stanowić usług zakwaterowania objętych klasyfikacją 55 PKWiU 2015 (od 1.07.2020 r., do 30.06.2020 r. klasyfikacją 55 PKWiU 2008).

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki poda...