Stawka ryczałtu - produkcja czy usługa?

Na to pytanie odpowiada prezentowana dzisiaj interpretacja.

Stan faktyczny

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji z własnego materiału formy służące do termoformowania przewodów plastikowych, składające się z rur i kształtowników ze stali nierdzewnej lub mosiężnej oraz sprężyn ze stali nierdzewnej. Formy te są wykonywane na zlecenie na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej i różnią się w zależności od zlecenia. Wyroby Wnioskodawca wykonuje metodą obróbki ręcznej (cięcie, szlifowanie, polerowanie, spawanie).

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi o sklasyfikowanie swoich wyrobów opisując je tak samo jak powyżej. Wnioskodawca otrzymał informację, że Jego wyroby są sklasyfikowane w grupowaniu PKWIU 25.73.50.0 „Formy odlewnicze do metali; skrzynki, płyty podmodelowe, modele odlewnicze”.

Opisane we wniosku wyroby Wnioskodawca wykonuje na rzecz osób prawnych, są to fabryki w kraju i za granicą. Zleceniodawca używa wykonanych przez Wnioskodawcę narzędzi, a konkretnie form stalowych oraz mosiężnych do termoformowania (wyginania pod wpływem temperatury) przewodów z tworzyw sztucznych wyprodukowanych przez siebie. Następnie klient Wnioskodawcy poddaje uformowane przewody dalszym procesom produkcyjnym po czym sprzedaje jako gotowy produkt. Firma Wnioskodawcy tworzy więc wyłącznie narzędzia, które służą zleceniobiorcy do produkcji własnych wyrobów.

Wątpliwość Wnioskodawcy opiera są na prawidłowym ustaleniu stawki ryczałtu w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: 5,5% jako produkcja, czy też 8,5% jako usługa?

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwą stawką zryczałtowanego podatku jest stawka 5,5% jako produkcja, pomimo że wyroby te są wykonywane na zlecenie i różnią się w zależności od zlecenia odbiorcy.

Stanowisko KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

