Stawka ryczałtu dla działalności wytwórczej. Uwaga na materiały

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania stolarki budowlanej z własnych materiałów wraz z montażem, jako przychodów z działalności wytwórczej, stawka ryczałtu wynosi 5,5%. Natomiast do przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania stolarki z materiałów klienta wraz z montażem stawka ryczałtu wynosi 8,5%.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że przyjmuje indywidualne zlecenia od klientów (osób fizycznych) dotyczące stolarki budowlanej, głównie schodów drewnianych i poręczy, na tej podstawie zakupuje on odpowiednie materiały, z czego podstawowym jest drewno, kleje, lakiery i okucia. Następnie dokonuje obróbki drewna: tnie na odpowiedni wymiar, następnie wyrównuje, czasami klei w szersze elementy, ponownie je wyrównuje i nadaje odpowiedni kształt, wymiar i wygląd. Po dopasowaniu elementy są przez przedsiębiorcę szlifowane i lakierowane. Tak przygotowane elementy - wyroby - sam w sposób trwały montuje w miejscu ich przeznaczenia (w budynku mieszkalnym). Cały transport począwszy od zakupu drewna po dostarczenie gotowych wyrobów na miejsce montażu przedsiębiorca wykonuje we własnym zakresie. Przy wystawianiu faktury około 50% kwoty stanowią zakupione materiały.

Z kolei usługa wykonywana z materiału powierzonego przez klienta wygląda identycznie, jak z materiału własnego. Jedyna różnica polega na tym, że przedsiębiorca nie zakupuje drewna, gdyż klient ma własne drewno, z którego chce mieć wykonaną usługę. W ramach tej usługi przedsiębiorca również wykonuje stolarkę budowlaną (tj. schody, poręcze) i dokonuje montażu w budynku mieszkalnym.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy usługi stolarki drewnianej wyłącznie dla osób fizycznych są opodatkowane stawką 5,5% oraz czy stawka ta obejmuje również usługi z materiału powierzonego przez klientów. Przedsiębiorca uważa, że w obu przypadkach może korzystać ze stawki 5,5%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do...