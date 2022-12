Stawka 0% VAT na nawozy mikrobiologiczne do końca 2022 rok

3 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie obniża do 31 grudnia 2022 r. stawkę VAT do wysokości 0% dla nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub upoważnioną przez niego jednostkę organizacyjną, jak i unijnych odpowiedników takich towarów (biostymulatory mikrobiologiczne).

Do 31 grudnia 2022 r.1 w ramach podejmowanych przez rząd działań antyinflacyjnych m.in. obniżona została stawka VAT2 (z 8% do 0%) na: nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw).

Ponadto na podstawie §10be ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do 31 grudnia 2022 r. dla:

polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów niemikrobiologicznych, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego

- o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.)), z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów.

Zmiana, która weszła w życie 3 grudnia związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. poz. 2364)). W ramach tej nowelizacji mającej na celu dostosowanie prawa krajowego do rozporządzenia unijnego 2019/1009 m.in. dodano nową kategorię produktów, które będą mogły być wprowadzane do obrotu, tj. nawozowe produkty mikrobiologiczne. Produkty te zawieraj...