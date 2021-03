Stacje narciarskie liczą na wsparcie i zwolnienia podatkowe

Jak wynika z szacunków stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (PSNiT), przez zamknięcie stoków przez niemal całą zimę obiekty zarobiły tylko ok. 30 proc. tego, co w roku poprzednim. Realne przychody branży mogą wynieść w efekcie ok. 90 mln zł, podczas gdy przewidywania przed lockdownem zakładały kwotę na poziomie 450 mln zł.

– Kondycja branży jest słaba, ponieważ sytuacja, w której polskie stacje narciarskie były zamknięte, kiedy nie mogły funkcjonować przy tak pięknej zimie, doprowadziła do tego, że wszystkie ośrodki straciły pieniądze. Okresem, w kt&oa...