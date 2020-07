Sprzedaż wysyłkowa podatnika zwolnionego z VAT

sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju - art. 2 pkt 24 ww. ustawy, tj. dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz: podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej tym podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Powyższe oznacza, że sprzedaż do innego kraju UE jest sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju, gdy jest wykonana na rzecz nabywcy nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlegać może opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w innym państwie członkowskim UE. Jest to zależne od osiągniętego limitu sprzedaży lub też wyboru podatnika.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawa taka jest uznawana za wykonaną z terytorium Polski o ile całkowita wartość netto towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest mniejsza lub równa w danym roku podatkowym kwocie wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Warunek stanowi także nieprzekroczenie tego limitu w poprzednim roku.

Państwa członkowskie UE mają możliwość ustalenia ww. limitu na podstawie art. 34 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) w granicach 35 000 – 100 000 euro. Jedynie w Rumunii i Szwecji limit ten ustalony został na niższym poziomie - odpowiednio 25 305 euro i 31 390 euro.

Jeżeli więc obroty podatnika nie przekroczyły limitu obowiązującego w państwie/państwach członkowskich, do których dokonuje on wysyłki towarów jako miejsce opodatkowania dostawy wykonanej w ramach sprzedaży wysyłkowej, dostawca może wybrać państwo wysyłki czyli Polskę. Dopiero gdy nastąpi przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej do danego pa...