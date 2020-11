Sprzedaż wirtualnych przedmiotów z VAT

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której zajmuje się sprzedażą poprzez mechanizm tzw. lootboxów na stronach internetowych. Jest to szczególny rodzaj sprzedaży polegający na tym, że nabywca korzysta z wirtualnej „skrzynki”, w której znajdują się różne losowo dobrane przedmioty, najczęściej takie, które wykorzystywane są w grach (broń, „apteczki”, tzw. skiny zmieniające ubiór wirtualnej postaci itp.). Czy sprzedaż wirtualnych przedmiotów podlega VAT?

Przedmiot w chwili zakupu tj. przekazania wynagrodzenia/zapłaty pozostaje nieznany i zostaje wybrany po otwarciu „skrzynki” w drodze losowania przeprowadzonego przez komputerowy algorytm. W niektórych przypadkach nabywca poprzez zapłatę podwyższonej ceny zwiększa szansę na wylosowanie atrakcyjnego dla siebie przedmiotu. Płatność za sprzedane przedmioty realizowane są poprzez firmy oferujące usługę typu „premium SMS” lub w inny sposób m.in. płatność kartą płatniczą lub płatność walutami wirtualnymi.

Z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że świadczeniem usługi jest wszystko co nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie usług zakłada istnienie dwóch podmiotów, a więc tego, który świadczy usługę (usługodawcy) i tego, który świadczenie odbiera (usługobiorcy), czyli konsumenta usługi. Skoro opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, to znaczy, że istnieje stosunek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, a rezultatem tego związku jest wzajemne działanie tych podmiotów. Działanie to polega na tym, że wynagrodzenie otrzymywane przez wykonawcę usługi następuje w zamian za wykonanie usługi na rzecz jej odbiorcy. Pomiędzy odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu, a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek.

Należy zauważyć, że w związku z zakupem „wirtualnych przedmiotów” poprzez mechanizm tzw. lootboxów istnieją jasno określone strony świadczenia, tj. podmiot świadczący usługę (podatnik, który...