Sprzedaż środka trwałego nie wpłynie na limit zwolnienia podmiotowego w VAT

W sierpniu 2019 r. przedsiębiorca nabył dla celów prowadzonej działalności gospodarczej pojazd specjalny. Został on wprowadzony do grupy „Środki Transportu”, symbol 743 „Samochody Specjalne” KŚT. Od września 2019 r. podlegał amortyzacji. W lutym 2022 r. przedsiębiorca sprzedał ww. pojazd. Czy ustalając prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do limitu 200 000 zł wlicza się kwotę z odpłatnej dostawy środka trwałego?