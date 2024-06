Sprzedaż samochodu bez uprzedniej rejestracji – kiedy z karą, kiedy bez?

W momencie zbycia pojazdu podmiot będący dotychczas właścicielem przestaje nim być i traci możliwość złożenia wniosku jako strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu, a obowiązek ten przechodzi na nowego właściciela (nabywcę) pojazdu - i brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

To stanowisko ministra infrastruktury przedstawione w odpowiedzi na interpelację poselską zostało przekazane do starostw, co być może zmniejszy liczbę kar, pozostających w ewidentnej sprzeczności z literą uchwalonego niedawno prawa.

Interpelacja nr 1693 do ministra infrastruktury w sprawie sprzedaży pojazdu sprowadzonego na terytorium RP bez uprzedniej rejestracji

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami na terenie powiatu starogardzkiego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy podlega karze pieniężnej przedsiębiorca, który sprowadził na terytorium RP używany pojazd, a następnie zbył bez uprzedniej rejestracji?

Postawione pytanie jest konsekwencją zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów, wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Z wyrazami szacunku: Patryk Gabriel, Magdalena Małgorzata Kołodziejczak, Rafał Siemaszko, Jacek Niedźwiedzki, Bartosz Zawieja

20-02-2024r.

Odpowiedź na interpelację

(…)

Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości [1] wprowadzona została m.in. zmiana do ustawy – Prawo o ruchu drogowym [2] polegająca na zastąpieniu obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 73aa ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym [2] właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu wydłużony jest do 90 dni.

W świetle przedmiotowych przepisów istnieje zatem możliwość spełnienia ww. obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w dowolnym dniu określonego przez ustawodawcę terminu, także tym ostatnim.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy – Prawo o ruchu drogowym [2] prawo wystąpienia z wnioskiem o rejestrację pojazdu przysługuje jedynie właścicielowi pojazdu. Właściciel pojazdu jest również uprawniony do innych czynności związanych z zarejestrowanym pojazdem (np. wnioskowania o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych).

...