Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku w VAT

O użytkowaniu wieczystym można a nawet trzeba powiedzieć, że jest to instytucja szczególna. W hierarchii prawa do gruntu należy umieścić je pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi, np. dzierżawą. Uprawnienia użytkownika wieczystego zależą od wywiązywania się z aktualnych zobowiązań finansowych wobec udzielającego tego prawa. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast budynek na nim wzniesiony przez użytkownika wieczystego jest jego własnością, odrębną od gruntu.

W myśl art. 232 § 1 Kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego i ich związków mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

Na podstawie art. 235 § 1 tegoż kodeksu budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Tak więc zachodzi tu wyjątek od zasady superficies solo cedit, w myśl której budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane należą do jego części składowych. Jej obowiązywanie w stosunku do użytkowania wieczystego wypaczałoby sens tej instytucji, której celem jest oddanie gruntu użytkownikowi wieczystemu by ten mógł go zabudować zgodnie ze swymi potrzebami.

O szczególnej ochronie jakiej podlega prawo użytkowania wieczystego niech świadczy fakt, że jego ustanowienie następuje w formie aktu notarialnego z obowiązkowym wpisem do księgi wieczystej.

Specyfika użytkowania wieczystego polega m.in. na tym, iż stanowi ono wprawdzie prawo do rzeczy cudzej lecz daje użytkownikowi wieczystemu prawa do dysponowania w sposób tak szeroki jaki służy właścicielowi. Ograniczony jest natomiast krąg podmiotów, które uprawnione są do nabycia gruntu od oddającego w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkownie wieczyst...