Sprzedaż nieruchomości: Usługi własnej firmy jako wydatek mieszkaniowy

Faktury wystawione przez firmę podatnika nie dokumentują rzeczywistego wydatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na jego własne cele mieszkaniowe. Nie ma tu przesunięcia środków z majątku podatnika do majątku innego podmiotu, a zatem trudno mówić o wydatkowaniu przychodu na własne cele mieszkaniowe. Ustawa o PIT nie dopuszcza do sytuacji, aby z tzw. ulgi mieszkaniowej mógł skorzystać podatnik, który sam sobie wybuduje budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 2004 r., której przedmiotem jest sprzedaż materiałów budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej. w dniu 16 lutym 2015 r., na podstawie aktu notarialnego, zbył nieruchomość na prawach majątkowej wspólności ustawowej. Podatnik wraz żoną wydatkowali całą kwotę ze sprzedaży nieruchomości na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym, wolnostojącym. Małżonkowie posiadają na to dowody w postaci faktur VAT. Część faktur wystawiona była przez firmę podatnika.

Jak zaznaczył podatnik we wniosku o interpretację, jego firma nie korzystała z żadnych usług podwykonawców, ani przy świadczeniu usług dla niego i żony, ani innych podmiotów. Faktury wystawiane były na podatnika i żonę. W 2015 r. firma nie uzyskała żadnego zwrotu bezpośredniego podatku VAT, na deklaracjach pozostawała kwota do przeniesienia, dopiero we wrześniu 2016 r. biuro rachunkowe, z którym podatnik rozpoczął współpracę w styczniu 2016 r. podpowiedziało mu, że jest możliwość przekazania nadwyżki z deklaracji VAT na rachunek bankowy i w deklaracji za ten miesiąc wskazano do zwrotu kwotę podatku VAT w wysokości 17 000 zł. Zapłaty za faktury dla firmy polegały na zapłacie za materiały budowlane w hurtowniach i składach budowlanych gotówką, bądź przelewami bankowymi z prywatnego konta podatnika.

Podatnik chciał wiedzieć, czy zakup usług budowlanych od jego firmy daje prawo do uznania ich za spełniające warunki z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodami należnymi są wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. Natomiast ze świadczeniem usług mamy do czynienia wówczas, gdy określone czynności są wykonywane przez jeden podmiot (usługodawcę) na rzecz innego podmiotu (usługobiorcy). Świadczenie usług jest efektem zawarcia umowy, która jest zawsze oświadczeniem woli co najmniej dwóch stron - jest czynnością dwustronną.

Opierając się na przepisach działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stwierdzić należy, że na gruncie polskiego prawa cywilnego cechą każdej umowy jest dwustronność. Aby umowa mogła zostać skute...