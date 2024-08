Sprzedaż nieruchomości po likwidacji spółki cywilnej a przychód byłego wspólnika

Dokonana po likwidacji spółki cywilnej sprzedaż nieruchomości stanowi przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten wspólnik powinien określić proporcjonalnie do przysługującego mu udziału w zyskach spółki.

Z wnioskiem o interpretację zwrócili się byli wspólnicy spółki cywilnej, która została została zlikwidowana w lipcu 2023 r. W styczniu 1999 r. wspólnicy nabyli nieruchomość zabudowaną obejmującą: prawo wieczystego użytkowania działki 1, prawo do budynku biurowego znajdującego się na działce 1, udział w prawie użytkowania wieczystego działki 2 (transformator), udział w prawie użytkowania wieczystego działki 3 (droga wewnętrzna). Z chwilą kupna budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i był amortyzowany. We wrześniu 2023 r. ww. nieruchomość została sprzedana.

Byli wspólnicy spółki cywilnej chcieli wiedzieć, czy dokonana po likwidacji firmy sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest źródłem przychodu i podlega opodatkowaniu. Ich zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wspólników na nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Z przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychody z odpłatnego zbycia wszystkich składników majątku, a w...