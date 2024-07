Sprzedaż nieruchomości i PIT: Uzyskanie ekspektatywy nie jest jeszcze nabyciem

Ekspektatywa jest podstawą do uzyskania prawa własności lokalu po zakończeniu jego budowy, jednakże uzyskanie ekspektatywy prawa do lokalu w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa. Ekspektatywa nie jest prawem własności do nieruchomości ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Oznacza to, że brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, aby datę nabycia ekspektatywy uznawać za datę nabycia własnościowego prawa do lokalu.