Sprzedaż na rzecz konsumenta udokumentowana fakturą w nowym JPK_V7M

Stosowany system księgowo-finansowy wymusza na spółce wystawienie dokumentu sprzedaży do sprzedaży na rzecz konsumentów. Dlatego każdorazowo, do takiej sprzedaży wystawiana jest faktura, która jest podstawą do rozliczenia podatku VAT przez spółkę. Czy prawidłowym działaniem będzie wykazywanie podatku wynikającego z ww. sprzedaży w nowym JPK_V7M na podstawie wystawionej faktury będącej dowodem sprzedaży (analogicznie jak w przypadku sprzedaży na rzecz podatnika VAT)?