SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych w nowej odsłonie pojawiła się w polskim systemie prawnym z dniem 1 lipca 2021 r. Czym więc jest ta sprzedaż? Jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest:

podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub podmiotem niebędącym podatnikiem

- pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dostawcę lub na jego rzecz.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych, a ściślej dostawa wykonana jako tego rodzaju czynność i to czynność taka, w której uczestniczącym podmiotem jest operator interfejsu internetowego, w taki sposób że zdarzenie będące źródłem obowiązku podatkowego z tytułu dwóch dostaw wystąpić musi jednoczasowo.

Konstrukcja taka uczyniła koniecznym określenie definicji podatnika, który jest operatorem interfejsu elektronicznego. Jest nim podatnik, który ułatwia procesy dostawy towarów na obszar UE za pośrednictwem interfejsu elektronicznego i staje się on zobowiązanym do rozliczenia i zapłaty VAT z tytułu takiej dostawy.

Konstrukcja taka jest niczym innym jak tylko fikcją prawną, która stworzona została na potrzeby rozliczenia VAT. Import dokonywany jest bowiem przez podmiot, który podatnikiem tego podatku nie jest i wyegzekwowanie go sprawiałoby duże trudności, gdyby został on zobowiązany do rozliczenia VAT od takiej transakcji.

Fikcja owa polega na przyjęciu, że platforma sprzedaży jest podmiotem nabywającym towar od sprzedawcy pozaunijnego. Kolejny etap to ich odsprzedaż nabywcy, który jest konsumentem z państwa członkowskiego.

Wyjaśnienie pojęcia „ułatwia” znajdziemy w regulacjach rozporządzenia wykonawczego RADY (UE) 2019/2026 z 21 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2...