Sprzedaż działki z fundamentami budynku i mediami zwolniona z VAT

Spółka, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, jest wyłącznym właścicielem działki, która została zakupiona 28 stycznia 2010 r. od osoby fizycznej i była wówczas niezabudowana. Przy nabyciu nie doszło do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem, gdyż transakcja nie podlegała VAT. W 2013 r. została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą. W dniu 6 marca 2014 r. została wydana decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową wraz z budową dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej.

Po zakupie na gruncie została wybudowana w maju 2014 roku stacja transformatorowa. Wiosną 2015 r. na nieruchomości zostały wybudowane również fundamenty pod budynek (obejmujące ściany fundamentowe z ociepleniem). Fundamenty budynku są trwale związane z gruntem. Spółka skorzystała z prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług niezbędnych do wykonania ww. fundamentów. Spółka wybudowała również na działce przyłącze energetyczne. Spółka również skorzystała z prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej wykonanie przyłącza.

W 2014 i 2015 roku transformator był wykorzystywany przez spółkę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Od lipca 2015 roku na nieruchomości nie były podejmowane prace zmierzające do ukończenia inwestycji budowlanej, nie czyniono również żadnych nakładów na transformator, jak również przyłącza.

We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy sprzedaż ww. działki:

korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 albo pkt 10a, bądź art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w całości czy w części, a jeśli w części to czy przypisanie części gruntu do obiektu objętego zwolnieniem winno nastąpić wedle klucza powierzchniowego czy też wartościowego; podlega opodatkowaniu w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży, jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Zdaniem spółki, dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnieniem objęta jest cała nieruchomość, tj. transformator wraz z całym gruntem. Wyodrębnianie części gruntu ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy uznaje się, że część budynku albo budowli posadowionych na nieruchomości podlega zwolnieniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy b...