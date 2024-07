Sprzedaż domu przed 15 lutego a prawo do ulgi termomodernizacyjnej

Przepisy nie uniemożliwiają podatnikowi wywiązania się z obowiązku podatkowego przed 15 lutego. Urząd skarbowy nie może odmówić podatnikowi przyjęcia jego deklaracji podatkowej nawet gdyby chciał to uczynić 2 stycznia. W takim przypadku US przyjmie datę 15 lutego jako datę wpływu zeznania (dla innych celów niż stosowanie ulgi), co samo w sobie nie wpłynie na warunek określony w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT.