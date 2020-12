Sprzedaż detaliczna znów w dół. Ograniczenia pandemiczne uderzają w rynek

W listopadzie br. sprzedaż detaliczna spadła o 5,3 proc. rok do roku i miesiąc do miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny. To już drugi z rzędu miesiąc, w którym zanotowano spadek. Eksperci wskazują, że nowe dane wynikają głównie z pogarszającej się sytuacji epidemicznej i nałożonych na wybrane branże obostrzeń.