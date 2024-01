Sprzedaż detaliczna zdecydowanie w dół

W grudniu 2023 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa o 2,3 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Nowe dane są gorsze od przewidywań analityków, którzy spodziewali się wzrostu sprzedaży. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. sprzedaż zmniejszyła się w sumie o 2,7 proc., podczas gdy w 2022 r. zanotowano wzrost o 5 proc. Co istotne, zanotowano też spadek wartości sprzedaży przez internet.