Sprzedaż alkoholu wyłącza zwolnienie z VAT

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która prowadzi restaurację, w ramach której świadczy usługi gastronomiczne, usługi cateringowe jak również usługi podawania napojów alkoholowych. W ramach ww. usług wykonuje na rzecz klientów czynności, tj. podaje posiłki różnego rodzaju przygotowane na miejscu w kuchni, oraz na wynos, jak również czasami posiłki podaje z napojami alkoholowymi. Podatniczka nie prowadzi sprzedaży wyłącznie alkoholu, jedynie z posiłkami.

Restauratorka chciała wiedzieć czy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor KIS nie zgodził się z podatniczką.

Organ podatkowy wyjaśnił, że jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast, stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z kolei w myśl art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników m.in. dokonujących dostaw: