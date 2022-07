Sprzedawca zawyża VAT na paragonie

Prawo do dokonania korekty dotyczyć powinno również przypadków zawyżenia stawki VAT na paragonie. W opinii fiskusa operacja taka możliwa jest w przypadku gdy sprzedawca ma możliwość identyfikacji nabywców towarów i usług, a także zwrócenia im nienależnie zapłaconego VAT. W praktyce spełnienie takich warunków (szczególnie pierwszego) okazuje się niewykonalne. Skutkuje to możliwością dokonania korekty zawyżonego podatku jedynie w przypadku faktur. Paragony nie są dokumentami imiennymi, zatem zidentyfikowanie nabywcy na jego podstawie nie jest możliwe.

W przypadku wystawienia faktury, w której podatnik wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego zastosowanie znajduje instytucja „faktury pustej”. Otóż zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, obowiązana jest do jego zapłaty. Podobnie sytuacja ma się gdy wystawiona zostanie faktura z wykazaną kwotą podatku wyższą niż ta, która była należna.

Zatem regulacja ta obowiązuje w dwóch przypadkach:

opodatkowania danej czynności pomimo braku takiego obowiązku,

opodatkowania stawką zawyżoną.

Błędne paragony nie zobowiązują do zapłaty VAT

Brzmienie przytoczonego przepisu ograniczone jest jednak wyłącznie do przypadków gdy tego rodzaju nieprawidłowości wystąpią na fakturze. Zapis taki sprawia, że gdy sytuacja taka będzie mieć miejsce w przypadku innego dokumentu sprzedaży, tj. paragonu fiskalnego, podstawy prawnej do nakazania odprowadzenia należnego VAT nie sposób wskazać w art. 108 ustawy o VAT. Ograniczony przedmiotowo jest on bowiem wyłącznie do faktur. Zatem w przypadku paragonu sprzedawca nie ma obowiązku odprowadzenia wykazanej kwoty VAT do urzędu skarbowego.

O przypadek taki nie trudno, może on wystąpić jeżeli sprzedawca jest podmiotem zwolnionym z VAT zaś mimo to podatek zostanie przez kasę fiskalną naliczony. Może to mieć miejsce w przypadku zmiany profilu działalności mającego wpływ na opodatkowanie czy zmiany stawki VAT na dane świadczenie przy zaniedbaniu wprowadzenia koniecznych przy tym zmian do kasy fiskalnej.

W przypadku więc gdy podatnik – z identyfikującą go nazwą, numerem NIP itp. – jest z VAT zwolniony, czy w przypadku jego wykazania na dowodzie sprzedaży miałby w przypadku faktury wbrew swojemu przymiotowi zwolnienia obowiązek jego zapłaty. Natomiast w przypadku paragonu tak się nie dzieje.

Tutaj - w przypadku paragonów – należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie można od podatnika wymagać takiego zachowania. Taką opinię wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2010 r., sygn. IBPP4/443-550/10/EJ.

Kasa i ewidencja korekt

Kasa fiskalna jest bardzo specyficznym urządzeniem. W przypadku wystawienia paragonu, naliczenia VAT pomimo np. zwolnienia transakcji z VAT brak jest możliwości cofnięcia czy skorygowania jej. Pamięć fiskalna działa tak, że w momencie zakończenia sprzedaży i wydrukowania paragonu nie jest możliwa żadna ingerencja w uczynione zapisy. Możliwości takiej nie ma nikt, ani ...