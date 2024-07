Sprzedawca nie może korygować danych nabywcy na fakturze notą

Nota korygująca może być wystawiana wyłącznie przez nabywcę, a nie przez sprzedawcę i ma zastosowanie w ograniczonych przypadkach. Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek dotyczących danych nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze NIP, czy też oznaczeniu towaru. Korygowanie faktury notą korygującą należy zatem do obowiązków nabywcy, a nie do obowiązków wystawcy faktury.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że zatrudnia szereg pracowników, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż oraz wystawianie faktur sprzedażowych dla kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. Spółka miesięcznie wystawia około 90 tysięcy faktur sprzedażowych, zdarzają się jednak przypadki w których to po wystawieniu faktury oraz jej doręczeniu do kontrahenta okazuje się, że faktura została błędnie wystawiona, to znaczy wystawiona na błędnego nabywcę lub z błędnymi danymi nabywcy. Wówczas spółka w zależności od zaistniałych okoliczności wystawia również korekty „do zera” do faktur sprzedaży lub noty korygujące. Przedmiotowe faktury są fizycznie wystawiane przez pracowników spółki i odwzorowują zaistniałe zdarzenia gospodarcze, następnie wszystkie dokumenty sprzedażowe mają swoje odzwierciedlenie w miesięcznych plikach JPK_V7.

Spółka chciała wiedzieć:

czy może skorygować błędne dane wystawiając notę korygującą, jeśli wystawiona faktura VAT sprzedaży lub korekta VAT sprzedaży została doręczona z błędnymi danymi nabywcy będącym faktycznym nabywcą usług lub towarów, czy w przypadku, gdy faktura VAT sprzedaży lub korekta VAT sprzedaż została wystawiona i dostarczona z błędnymi danymi do kontrahenta, który nie jest stroną sprzedaży, ma obowiązek skorygować błędne dane dokumentując takie zdarzenie fakturą korygującą wystawioną do „zera”.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

W przypadku, gdy po wystawieniu faktury lub faktury korygującej wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, fakturę korygującą wystawia podatnik, tj. sprzedawca. Fakturę korygującą sprzedawca wystawia w razie stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury lub faktury korygującej powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Występując jako wystawca faktur lub faktur korygujących spółka nie może na podstawie obowiązujących przepisów wystawić noty korygującej do uprzednio wystawionej/wystawionych faktu...