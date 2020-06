Sposób wystawienia faktury do paragonu

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ww. ustawy sprzedawca ma obowiązek uczynić zadość żądaniu nabywcy w następujących przypadkach:

jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty – fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca,

nie później niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli zostało ono dokonane po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W myśl art. 106h ust.1 ustawy o VAT, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Na podstawie art. 106b ust. 3 in fine ww. ustawy sprzedawca ma taki obowiązek jeżeli żądanie wystawienia faktury zgłoszone zostało w terminie 3 miesięcy, od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po upływie tego terminu sprzedawca może dobrowolnie wystawić fakturę, nie jest jednak do tego zobowiązany żadnym przepisem.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymał paragon potwierdzający dokonanie zakupu materiałów biurowych (długopisy, notatniki itp.). Następnego dnia wrócił do sklepu sprzedawcy z prośbą o wystawienie w miejsce paragonu faktury. Sprzedawca w takiej sytuacji nie mógł postąpić inaczej jak fakturę wystawić. Był bowiem do tego zobowiązany.

Przepis art. 106h ust. 1 ustawy o VAT nakazuje aby w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołączony został paragon dokumentujący sprzedaż. W momencie wystawienia faktury do paragonu nabywca powinien zwrócić sprzedawcy otrzymany paragon fiskalny. Jest to zrozumiałe, bo nie mogą w obrocie funkcjonować dwa dokumenty potwierdzające tę samą transakcję.

Zniszczony lub zagubiony paragon

Czasami taka wymiana jest jednak niemożliwa do wykonania ponieważ nabywca nie dysponuje paragonem. Został on zagubiony lub uległ zniszczeniu. Jest to prawdopodobne ze względu na małe rozmiary paragonów co naraża je na takie zdarzenia. Literalnie podchodząc do powyższego przepisu otrzymanie faktury przy braku paragonu byłoby niemożliwe. Jednak biorąc pod uwagę cel posiadania faktury, którym jest umożliwienie czynnemu podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia podatku, odbieranie ...