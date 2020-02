Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej

Zdarza się, że np. w przypadku przyjęcia zwróconego towaru, na który już wcześniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejną fakturę korygującą do skorygowanej już wcześniej faktury pierwotnej. Czy w treści wystawionej faktury korygującej powinniśmy odwołać się do poprzedniej faktury korygującej, czy do dokumentu pierwotnego?