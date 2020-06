Sposób rozliczania VAT w działalności nierejestrowanej

Brzmienie zapisu art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców oznacza, że kwoty tej nie można uśredniać, czyli gdy w danym miesiącu przychód wyniesie np. 1800 zł a w kolejnym 500 zł warunek nieprzekroczenia przez przychód połowy minimalnego wynagrodzenia nie jest spełniony i działalność nierejestrowana stanie się działalnością gospodarczą od dnia przekroczenia limitu. Pociąga to za sobą obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym to przekroczenie nastąpiło.

Działalność nierejestrowana a VAT

Działalność nierejestrowana dla celów VAT traktowana jest odmiennie niż na gruncie ustawy - Prawo przedsiębiorców. W świetle art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną w świetle ustawy o VAT wykonuje działalność gospodarczą. Jest więc podatnikiem tego podatku. Pozostaje kwestia ustalenia jej statusu jako podatnika VAT.

a. zwolnienie podmiotowe

Istota działalności nierejestrowanej polega na tym, iż dotyczy ona wykonywania czynności opodatkowanych na niewielką skalę. W związku z tym może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, przewidzianego w art. 113 ustawy o tym podatku. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ww. ustawy ze zwolnienia z VAT korzysta sprzedaż dokonywana przez podatnika w przypadku gdy jej wartość nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł. Na podstawie art. 113 ust. 9 niniejszej ustawy ze zwolnienia takiego korzystać mogą również podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności w trakcie roku podatkowego. Warunkiem jest nie przekroczenie powyższej kwoty w proporcji do okresu prowadzenia działalności. W razie jej przekroczenia w trakcie roku podatkowego zwolnienie traci moc poczynając od czynności, na skutek wykonania której limit został przekroczony. Zatem działalność nierejestrowana – ponieważ limit miesięczny przychodu z jej tytułu wynosi obecnie 1300 zł, co rocznie daje 15 600 zł – korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy o VAT pewne rodzaje działalności zostały bez względu na osiąganą kwotę przychodu wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Na podstawie tego przepisu zwolnienie z VAT nie ma zastosowania do podatnik&o...