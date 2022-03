Sposób obliczania zaliczek uproszczonych przy korzystaniu z preferencji IP BOX

Spółka, która opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych we wniosku o interpretację wyjaśniła, że po zakończeniu roku podatkowego w ustawowym terminie składa do naczelnika właściwego urzędu skarbowego „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Rok podatkowy spółki jest równy kalendarzowemu. W zeznaniu podatkowym CIT-8 spółka dokonuje m.in odliczenia przekazanych darowizn, ulgi na działalność badawczo-rozwojową, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 ustawy o CIT, a także korzysta z ulgi IP BOX, opodatkowując część uzyskiwanych przez nią dochodów 5% stawką podatku CIT. Spółka rozważa obecnie możliwość skorzystania od nowego roku podatkowego z uproszczonych zaliczek na CIT.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy celem obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych jako „podatek należny wykazany w zeznaniu”, o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT powinna przyjąć sumę podatku obliczonego według stawki 19% CIT oraz według stawki 5% CIT (obliczonego w ramach preferencji IP BOX) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikającą z zeznania podatkowego CIT-8 złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane.

Zdaniem spółki, „podatkiem należnym wykazanym w zeznaniu”, o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, a więc podstawą obliczania uproszczonych zaliczek na CIT, będzie suma:

podatku należnego obliczonego wg stawki 19% CIT, oraz podatku należnego obliczonego wg stawki 5% CIT w ramach preferencji IP Box (zgodnie z załącznikiem CIT-IP)

- obliczonych już po uwzględnieniu wszystkich przysługujących ulg i odliczeń (m.in. odliczenia darowizn, ulgi badawczo-rozwojowej, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 ustawy o CIT) i wykazanych w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W myśl art. 25 ust. 1a updop, zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Warunki i zasady dotyczące możliwości stosowania przez podatników uproszc...