Spory dotyczące prawa pracy. Wkrótce ważne zmiany

We wrześniu br. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego będą zobowiązywać do dalszego zatrudnienia pracownika w trakcie trwania sporu. Nowe regulacje wprowadzane są przy okazji nowelizacji dotyczącej emerytur pomostowych.

Zgodnie z opublikowaną już w Dzienniku Ustaw nowelizacją, sąd pracy, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub przywracając pracownika do pracy, będzie musiał (na wniosek pracownika) nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

„Sąd, orzekając o bezskuteczności wypowiedzenia albo o przywróceniu pracownika do pracy, obligatoryjnie będzie nakładał na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia tego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Do tej pory było to jedynie uprawnienie sądu, a nie jego obowiązek – sąd mógł nie uwzględnić złożonego wniosku. Według nowych przepisów sąd będzie związany wnioskiem pracownika” – tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej G...