Spór o Mały ZUS Plus - MRPiPS odpowiada

Nieprecyzyjne brzmienie przepisów powodowało i wciąż powoduje, że wśród płatników składek i zainteresowanych tą problematyką środowisk wstępują wątpliwości co do ich obowiązującej wykładni. Podjęcie stosownej inicjatywy leży w tym wypadku w gestii Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które formalnie odpowiada za przepisy dotyczące „Małego ZUS plus”. Poczyniono już w tym kierunku odpowiednie kroki; MRiT przygotowało zmianę przepisu art. 18c ust. 11 pkt 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2422 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie korzystania z ulgi Mały ZUS Plus od 2024 r. przez przedsiębiorców opłacających obniżone składki w latach 2019-2021

przepisy art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2023.1230 t.j. z dnia 2023.06.29) określają prawo do zastosowania ulgi Mały ZUS Plus po spełnieniu określonych w tychże przepisach wymogów. Zaś zgodnie z art. 18c ust. 11 określają przesłanki, wobec których ulgi te nie przysługują. Z ulgi Mały ZUS Plus można skorzystać w cyklicznych 5-letnich okresach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął interpretację, że przedsiębiorcy, którzy opłacali preferencyjne składki w latach 2019-2021, mają prawo do ponownego skorzystania z ulgi w ramach Małego ZUS Plus od stycznia 2025 r. Odmienne stanowisko przyjmuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który uważa, że przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, mają prawo do ponownego korzystania z ulgi Mały ZUS Plus od stycznia tego roku.

Niepokojące są informacje umieszczone na stronie internetowej rzecznika, dotyczące działań pracowników ZUS skierowanych do przedsiębiorców, którzy składają wnioski o ulgę Mały ZUS Plus od stycznia tego roku. Jak wskazuje RMiŚP, ZUS blokuje, unieważnia i odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania Mały ZUS Plus. Dodatkowo, jak informuje RMŚiP, “Zakład przestrzega o możliwości nałożenia kary grzywny w wysokości do 5000,00 złotych za składanie rzekomo nieprawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych, pomimo iż nie dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego”.

Ponadto, jak wskazuje rzecznik, “Zakład informuje o możliwości wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego, pomimo iż dokonanie zgłoszenia z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej w żaden sposób nie odpowiada żadnej z przesłanek do wstrzymania wypłaty zasiłku wskazanej w art. 66 ustawy zasiłkowej. Wskutek działań Zakładu przedsiębiorcy w systemie e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców) widnieją jako osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo iż sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczny z podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym oznacza, iż mają oni bezwzględne prawo do świadczeń”.

Rzecznik zwrócił się do Pani Minister jako organu nadzorującego zgodność działań zakładu z obowiązującymi przepisami prawa o podjęcie działań naprawczych.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie jest stanowisko ministerstwa odnośnie do ponownego korzystania z Małego ZUS Plus od stycznia 2024 roku przez przedsiębiorców, którzy korzystali z tych ulg w latach 2019-2021? Czy ministerstwu znane są działania ZUS wobec przedsiębiorców, które wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? Czy takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce? Ile wniosków dotyczących ulgi Mały ZUS Plus wpłynęło do ZUS od stycznia 2024 r.? Ile z tych wniosków zostało przez ZUS odrzuconych? Czy obecnie toczą się postępowania w związku ze złożeniem wniosków dotyczących ulgi Mały ZUS Plus? Jeśli tak, to ile i w jakim przedmiocie? Czy ministerstwo zamierza podjąć działania naprawcze, o które apelował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? Jeśli tak, to kiedy?

Posłanka Karina Anna Bosak

27 marca 2024 r.

