Spółki powiązane osobowo a składki ZUS od umowy zlecenia z osobą na etacie

We wniosku o interpretację spółka X wyjaśniła, że jest powiązana personalnie z drugą spółką Y (zleceniodawcą). Od kwietnia 2024 r. spółka Y zawarła umowę zlecenie z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (osiągającym wynagrodzenie wyższe niż minimalne) zatrudnionym w spółce X. Zleceniobiorca w spółce Y został zgłoszony do pełnego ubezpieczenia społecznego i do ubezpieczenia zdrowotnego. Czynności wykonywane, sposób wykonywania oraz miejsce wykonywania w obu spółkach są różne. Spółka X to poradnia okulistyczna, laserowa korekcja wzroku, zabiegi usuwania zaćmy, operacje plastyczne oczu i powiek. Spółka Y to salon optyczny.

Spółka X dodała, że pomimo, że spółki są powiązane osobowo to rezultaty z wykonywanej umowy zlecenia czerpie spółka Y, tj. faktycznym beneficjentem jest wyłącznie spółka Y, u której jest świadczona umowa zlecenie.

Zdaniem spółki X, pomimo zbiegu ubezpieczeń zleceniobiorcę należy zgłosić w spółce Y do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w związku z powiązaniem osobowym spółek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazując w art. 6 katalog podmiotów, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Powyższy katalog jest wyczerpujący i ma charakter zamknięty co oznacza, że do rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określony tym przepisem.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów takich jak m.in. wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług...