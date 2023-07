Spółki jawne bez prawa do zmiany formy rozliczania podatku dochodowego

Przepisy ustawy CIT jednoznaczne stanowią, że spółka jawna, która stała się podatnikiem CIT, zachowuje ten status do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru. Spółka ta nie może zmienić swojego statusu podatkowego na podatkowo transparentną nawet w przypadku, gdy - wskutek zmian w strukturze udziałowej - wszyscy jej wspólnicy będą osobami fizycznymi - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 41573 do ministra finansów w sprawie zablokowania spółkom jawnym zmiany formy rozliczania podatku dochodowego

Szanowna Pani Minister,

do mojego biura wpłynęły zapytania związane z niemożliwością zmiany formy rozliczania podatku dochodowego przez spółki jawne. Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany w zakresie prawa podatkowego, które spowodowały, że w określonych przypadkach spółki jawne stały się obligatoryjnie podatnikami podatku CIT, a nie jak dotychczas - PIT. Sprawa dotyczy spółek jawnych, w których udział posiadają osoby prawne, nawet jeśli jest to udział mniejszościowy czy marginalny w wysokości 1%. Po upływie kolejnego roku okazało się, że nawet po wykreśleniu z grona udziałowców takiego podmiotu nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania na następne lata działalności firmy, co jest trudne zwłaszcza dla firm prowadzących działalność nieznacznych rozmiarów o rodzinnym charakterze.

Wiele tego typu przedsiębiorstw boryka się w ostatnich latach z wieloma problemami, tj. ze zwiększonymi kosztami energii, ogrzewania, wynagrodzeń, w związku z czym podwójne opodatkowane stanowi dodatkowe istotne obciążenie. Konsekwencje finansowe tej sytuacji są dla nich poważnym obciążeniem.

Mając zatem powyższe na uwadze, zwracam się do Pani Minister z pytaniem:

Czy prowadzone są prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia formalnej drogi, umożliwiającej przedsiębiorcom prowadzącym działalność jako spółka jawna ze strukturą udziałowców w formie osób fizycznych przywrócenie możliwości rozliczania w postaci podatku PIT?

Posłanka Paulina Hennig-Kloska

1 czerwca 2023 r.

...