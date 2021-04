Split payment przy dostawie towaru partiami

W przypadku gdy wystawione faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15 000 zł brutto, faktury te nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”. Bez znaczenia pozostaje kwota, na jaką zostaną zawarte poszczególne umowy z kontrahentami. Przepisy jednoznacznie odnoszą się do wartości faktury. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zawiera umowy na dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy VAT. Suma płatności wynikającej z takiej umowy przekracza 15 000 zł wraz z podatkiem od towarów i usług. Umowa przewiduje dostawę dokonywaną partiami, zgodnie z harmonogramem. Wydanie każdej partii towaru jest potwierdzana fakturą VAT, co powoduje, że w związku z realizacją umowy wystawiana jest więcej niż jedna faktura. Wartość faktury, potwierdzającej dokonanie dostawy partii towaru może być niższa niż 15 000 zł łącznie z kwotą podatku od towarów i usług. Pomiędzy wydaniem poszczególnych partii towaru upływa od kilku do kilkudziesięciu dni.

Spółka chciała wiedzieć, czy w ramach ww. umowy, fakturami, których wartość, wraz z kwotą podatku, nie przekracza 15 000 zł ma obowiązek umieszczać na tych fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. W jej opinii - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację spółce. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1a ustawy, obowiązującego od dnia 1 listopada 2019 r., przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W art. 108a ust. 1b ww. ustawy podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W art. 108a ust. 1c ustawy przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz „zaliczka”.

Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy).

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy - zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: