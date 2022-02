Spłata przez małżonka całości wspólnie zaciągniętego kredytu z jego środków osobistych

W 2016 r. małżonkowie zawarli umowę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Kredyt zaciągnięty został na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej. Małżonkowie byli zobowiązani do jego spłaty solidarnie. W 2021 r. mąż podatniczki spłacił cały kredyt z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, które otrzymał w spadku po rodzicach. Czy w związku z tą spłatą po stronie podatniczki (żony) powstanie obowiązek podatkowy?

Poprzez spłatę przez męża wspólnie zaciągniętego kredytu na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, po stronie podatniczki jako żony nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Mąż podatniczki był jedną ze stron umowy kredytowej, a podatniczka była współkredytobiorcą. Oboje małżonkowie byli zobowiązani solidarnie do spłaty zaciągniętego kredytu. Mąż dokonał spłaty pozostałej do zapłaty kwoty kredytu, wykorzystując do tego środki pochodzące ze sprzedaży będącego jego majątkiem osobistym. Jego zamiarem nie było jednak w żaden sposób obdarowanie żony, czy też dokonanie jakiekolwiek innego przysporzenia majątkowego na rzecz żony. Intencją męża było wyłącznie przeznaczenie osiągniętego przychodu ze sprzedaży ww. lokalu na cele mieszkaniowe, a zarazem zwolnienie się z długu.

Stosownie do art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Zgodnie natomiast z art. 366 § 2 Kodeksu cywilnego, aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Istotą solidarnej odpowiedzialności dłużników jest zatem to, że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Każdy z dłużników solidarnych odpowiada więc za całość długu, a nie tylko część, jaką można by mu przypisać poprzez np. równy podział kwoty długu pomiędzy zobowiązanych. W sytuacji więc, gdy strona zobowiązania solidarnego spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych stron tego zobowiązania, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu, poprzez samą zapłatę całości, czy też części zobowiązania solidarnego nie mo...