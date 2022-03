Spis z natury dla celów VAT przy likwidacji firmy uprzednio wykreślonej z rejestru czynnych podatników

Pewna spółka cywilna zawiesiła działalność we wrześniu 2018 r. a w maju 2019 została wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT. Przed zawieszeniem działalności, w 2005 r. wspólnicy spółki cywilnej nabyli od osoby prawnej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami gospodarczymi i jednym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, transakcja była opodatkowana podatkiem od towarów i usług i udokumentowana fakturą, a spółka cywilna dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie. Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i była wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę cywilną.

Spółka ta postanowiła się rozwiązać i zakończyć działalność, powstała jednak wątpliwość, czy należy mimo wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT sporządzić remanent likwidacyjny, a jeśli tak, czy należy w nim ujawniać wspomnianą nieruchomość (spółka nie posiadała żadnego innego majątku).

Odpowiadając na to pytanie Dyrektor KIS stwierdził, iż taki spis z natury należy sporządzić.

W uzasadnieniu stwierdził między innymi, iż opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to jednak podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Z przedstawionych przez Dyrektora KIS przepisów wynika, że obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy tej części posiadanych towarów, które po nabyciu nie zostały odprzedane i w stosunku do których przysługiwało podatnikowi praw...