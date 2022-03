Specustawa powinna objąć Białorusinów – twierdzą organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców zaapelowały do rządu o umożliwienie Białorusinom szybkiej legalizacji pobytu i podjęcia zatrudnienia od razu po przybyciu do Polski. Środowisko biznesowe liczy na to, że rozwiązania przewidziane w specustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom obejmą także Białorusinów decydujących się na ucieczkę ze swojego kraju.