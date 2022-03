Specustawa o pomocy Ukraińcom już w Sejmie. Planowane są też zmiany w podatkach

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany będą obejmować m.in. szczególne zasady powierzania pracy uchodźcom wojennym i wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Projekt zakłada także szereg preferencji podatkowych, w tym zwolnienia podatkowe dla uchodźców oraz osób udzielających im pomocy.

Pakiet nowych regulacji zakłada umożliwienie uchodźcom wojennym legalnego pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy. Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu oraz nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Dzięki temu uchodźcy skorzystają z szeregu usług publicznych. Jednocześnie uzyskanie numeru PESEL nie będzie mieć wpływu na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Ukraińcy otrzymają gwarancje dostępu do polskiego rynku pracy i rejestracji w urzędach pracy. Co ważne, uchodźcy będą mieć też dostęp do świadczeń rodzinnych, opieki zdrowotnej i oświaty.

Podmioty, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, będą mogły liczyć na świadczenie w wysokości 40 zł dziennie (ok. 1200 zł miesięcznie) przez okres maksymalnie 60 dni. Takie wsparcie będzie możliwe na podstawie umowy zawartej z gminą. Uchodźcy otrzymają natomiast prawo do ubiegania się o jednorazowe świadczenie na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę.

Ważną częścią projektu specustawy są także rozwiązania podatkowe. Chodzi o nowe preferencje.

– Korzystne rozwiązania podatko...