Spada zapotrzebowanie na węgiel. Branża górnicza przed restrukturyzacją

Jednym z efektów pandemii koronawirusa jest pogorszenie sytuacji w branży górniczej. Stan zapasów wynosi obecnie 7,9 mln ton i jest najwyższy od kilku lat. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami między górniczymi związkami zawodowymi i rządem, ostatnia polska kopalnia węgla kamiennego ma zakończyć działalność w 2049 r., a do tego czasu branża będzie dotowana z budżetu państwa środkami na poziomie do ok. 1 mld zł rocznie.