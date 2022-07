Soczewki kontaktowe dla pracownika nie zawsze bez PIT

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zgodnie z właściwymi przepisami prawa pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych przepisów, kierują pracowników na badania lekarskie, które mają potwierdzić zdolność pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Obowiązkowe badania profilaktyczne to: wstępne (przed zatrudnieniem pracownika), okresowe (co kilka lat w zależności od warunków pracy i decyzji lekarza) oraz kontrolne (po każdej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, która trwała dłużej niż 30 dni).

Pracownicy na stanowiskach, które wiążą się z pracą przy monitorze ekranowym, w ramach wstępnych oraz profilaktycznych badań lekarskich kierowani są również na badania okulistyczne w celu zbadania ewentualnej wady wzroku i orzeczenia o konieczności pracy w korekcji wzroku. Lekarz okulista przeprowadzający badanie wzroku pracownika stwierdza na orzeczeniu lekarskim czy istnieje potrzeba świadczenia pracy w korekcji wzroku. Przy czym spółka zaznaczyła, że lekarz okulista wystawiając zaświadczenie o konieczności pracy w korekcji wzroku, wystawia dwa rodzaje zaświadczeń:

w przypadku pierwszego rodzaju zaświadczeń - na wydanym zaświadczeniu nie stwierdza wyraźnie, czy praca ma być wykonywana przy zastosowaniu okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych, w przypadku tego rodzaju zaświadczenia, znajduje się wyłącznie stwierdzenie o konieczności świadczenia pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku; w przypadku drugiego rodzaju zaświadczeń - na zaświadczeniu lekarskim znajduje się wyraźne zalecenie stosowania okularów korekcyjnych, bez wyraźnego wskazania konieczności stosowania soczewek korekcyjnych, ale także bez wyraźnego wyłączenia możliwości stosowania soczewek kontaktowych.

Spółka zamierza w ramach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, wprowadzić regulamin refundacji okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, zgodnie z którym, w przypadku, gdy wskutek przeprowadzonego badania wstępnego lub profilaktycznego pracownika, lekarz okulista wystawi zaświadczenie stwierdzające konieczność świadczenia pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku, lub zaświadczenie wyraźnie wskazujące na konieczność stosowania okularów korekcyjnych bez wyraźnego wskazania możliwości stosowania soczewek kontaktowych, ale też bez wyraźnego wyłączenia możliwości stosowania soczewek. Pracownik taki będzie uprawniony do uzyskania refundacji okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych wedle własnego wyboru, kwota refundacji będzie na podstawie wewnątrzzakładowego aktu przysługiwać do wysokości 300 zł, jednorazowo na okres ważności zaświadczenia lekarskiego.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy kwota dokonywanej na rzecz pracownika, refundacji soczewek kontaktowych, wolna będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy spółka wprowadzi wewnątrzzakładowy regulamin refundacji okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych, a pracownik zawnioskuje o taką refundację przedstawiając wystawione przez lekarza okulistę, na skutek przeprowadzonego badania wstępnego lub profilaktycznego, zaświadczenie stwierdzające konieczność pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku:

bez wyraźnego wskazania w tym zaświadczeniu, na konieczność stosowania okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych, ze wskazaniem na konieczność stosowania okularów korekcyjnych, bez wyraźnego wskazania możliwości stosowania soczewek korekcyjnych ale też bez wyraźnego wyłączenia możliwości stosowania soczewek,

a co za tym idzie czy jako płatnik nie ma w związku z tym obowiązku obliczania, potrącania i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, kwota refundacji soczewek kontaktowych na podstawie wewnątrzzakładowego regulaminu refundacji soczewek kontaktowych oraz okularów korekcyjnych ustanowionego oraz zaświadczenia lekarza okulisty wskazującego na konieczność pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku, bez wyraźnego wskazania czy konieczne jest zastosowanie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a spółka, jako płatnik, nie ma w związku z tym obowiązku obliczania, potrącania i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11...