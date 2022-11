Śmierć rodzica a możliwość wykorzystania bonu turystycznego

Polska Organizacja Turystyczna przyjmuje, że jeżeli wnioskodawcy przyznano prawo do świadczenia wychowawczego za okres do 31 grudnia 2021 roku, a osoba, która pobierała prawo do świadczenia wychowawczego zmarła - zachodzą przesłanki do przyznania bonu aktualnemu opiekunowi. W przypadku osób pobierających prawo do świadczenia wychowawczego w okresie po 1 stycznia 2022 r., nie zachodzą przesłanki do przyznania prawa do świadczenia w formie bonu tej osobie, a więc również brak jest możliwości przepisania prawa do świadczenia w formie bonu takiej osobie.