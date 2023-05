Słowo "narodowy" w nazwie firmy - prezes UOKiK wyjaśnia

W polskim porządku prawnym nie obowiązują przepisy, które co do zasady zabraniają używania określenia "narodowy" w oznaczeniu przedsiębiorcy. Obieranie części fantazyjnej firmy powinno spełniać jednak następujące warunki: firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Interpelacja nr 40503 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalności użycia słowa "narodowy" w nazwie firmy

Po wdrożeniu dyrektywy unijnej Omnibus wyeliminowane zostały praktyki sprzedaży stawiające konsumenta w niekorzystnej pozycji, takie jak sprzedaż podczas pokazów. Sprzedaż podczas pokazu traktowana jest teraz podobnie jak sprzedaż e-commerce. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla osób starszych, które często korzystały z takich wydarzeń, choć nie miały do końca świadomości zawartości umów kupna-sprzedaży, które zawierały. To słuszny kierunek, pokazujący, że mimo założenia w prawie ochrony konsumentów, że przeciętny konsument jest racjonalny i jest w stanie zapoznać się z ofertą, jest jednak słabszą stroną ew. stosunku umowy kupna-sprzedaży.

Do mojego biura po raz kolejny wpłynęła sprawa firmy zajmującej się obrotem numizmatami, która w swoim działaniu w dużej mierze opiera się na wysyłkach monet i medalionów pocztą. Skarbnica Narodowa, bo o niej mowa, poprawiła wiele aspektów swojego działania wobec konsumentów w 2012 roku, po postępowaniu prowadzonym przeciwko firmie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Mimo to osoby, które zgłosiły sprawę do mojego biura, miały problem ze zrozumieniem mechanizmu wysyłki produktów i płatności, a przede wszystkim ze zrozumieniem stanu faktycznego co do charakteru tego podmiotu - czy jest to podmiot publiczny.

Sprawę używania przymiotnika „narodowy” w nazwach własnych firm poruszał poseł Robert Kropiwnicki w interpelacji 9956 podczas VII kadencji Sejmu. Odpowiedź, jaką uzyskał stwierdza, że wg prawa istnieje w Polsce dowolność co do kształtowania nazwy firmy. Trzeba jednak zauważyć, że było to w roku 2012, a podczas ostatnich dwóch kadencji znacząco przybyło instytucji publicznych, które mają przymiotnik „narodowy” w nazwie. W chwili obecnej użycie tego słowa w nazwie firmy jest niewątpliwie bardziej mylące niż 10 lat temu.

Zauważyć trzeba, że w polskim prawie stosuje się takie wykluczenia, np. wobec słowa „bank”, a w procedowanym obecnie przez Sejm projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druk sejmowy 3096) projektowany art. 19 za używanie w przestrzeni publicznej nazw „lokata mieszkaniowa” lub „konto mieszkaniowe” bez podpisanej odpowiedniej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przewiduje odpowiedzialność karną do 3 lat pozbawienia wolności. Wydaje się, że kryjąca się za tym ostatnim zamiarem logika to właśnie niewprowadzanie w błąd potencjalnych klientów poprzez samą nazwę.

Czy dopuszczalność użycia słowa „narodowy” w nazwach podmiotów prywatnych, oferujących usługi komercyjne, zostanie poddana ponownej analizie w trosce o dobro konsumentów?

Posłanka Hanna Gill-Piątek

10 kwietnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 40503 w sprawie dopuszczalności użycia słowa "narodowy" w nazwie firmy

