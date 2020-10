SLIM VAT - kolejna nowość

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskazać można trzy obszary, w których zostaną one dokonane:

Najistotniejszymi zmianami przewidzianymi w ww. projekcie w pierwszym z wymienionych obszarów są:

Wydłużenie terminu do odliczenia

Jeżeli regulacja ta wejdzie w życie w proponowanym kształcie zmiana umożliwi podatnikom rozliczającym się miesięcznie w przypadku gdy nie skorzystali z odliczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym dokonanie go za jeden z następnych trzech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie będzie to jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Zatem czas na skorzystanie z prawa do odliczenia (w pewnych przypadkach) zostanie znacząco wydłużony. Podatnik rozliczający się miesięcznie będzie miał na to cztery miesiące. Dla podatników rozliczających się kwartalnie okres na dokonanie rozliczenia nie zmieni się w stosunku do istniejącego stanu prawnego.

Przykład

Podatnik rozliczający się miesięcznie w lutym otrzyma fakturę potwierdzającą zakup towaru handlowego. Będzie on miał prawo do dokonania rozliczenia za luty, za marzec, za kwiecień oraz za maj.

Przykład

Podatnik rozliczający się kwartalnie otrzyma w styczniu fakturę dokumentującą zakup towaru. W takiej sytuacji prawo do rozliczenia VAT obejmuje I, II bądź III kwartał.

Określenie zasad ujmowania faktur korygujących na plus

To zdecydowanie dobre posunięcie, bowiem w tej chwili sposób dokonywania tego rodzaju korekt wyjaśniany jest jedynie w interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie. Moment ujęcia takiej faktury będzie uzależniony od przyczyny jej wystawienia:

gdy korekta wynika z przyczyn powstałych w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna zostać rozliczona w deklaracji za okres wykazania faktury pierwotnej,

gdy korektę spowoduje przyczyna powstała po sprzedaży, korekty będzie należało dokonać za miesiąc (kwartał), w którym wystawiono fakturę korygującą,

ujawnienie błędu w pierwotnej fakturze będzie skutkowało obowiązkiem zwiększenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazana została faktura pierwotna.

Zmiana zasad ujęcia faktur korygujących na minus

Zgodnie z projektowanymi regułami powstanie możliwość dokonywania przez sprzedawcę obniżki po...