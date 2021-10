SLIM VAT 2: Problem przy rozliczaniu WNT?

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, zmiana wprowadzona tzw. pakietem Slim VAT 2 w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT nie wpływa na obowiązek zadeklarowania podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przepis ten określa bowiem tylko warunki, które muszą zostać spełnione, aby podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT. Wśród tych warunków nie ma obecnie warunku wykazania w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Interpelacja nr 27168 do ministra finansów w sprawie Slim VAT2

Szanowny Panie Ministrze!

Wystąpił kolejny problem ze SLIM VAT 2. Nowelizacja nie rozwiązuje wszystkich kłopotów podatników kupujących towary z UE z rozliczeniami VAT. Problem dotyczy sytuacji w kwestii: jeśli podatnicy dostaną fakturę od kontrahenta już po trzech miesiącach, będą oni musieli wykazać podatek naliczony dwa razy. W takich przypadkach muszą płacić odsetki i to właśnie miał znieść pakiet SLIM VAT 2, przynajmniej tak przekonywało Ministerstwo Finansów. W praktyce jest inaczej. W związku z legislacją ustawodawca zagwarantował duży chaos. Problem pojawia się, gdy polski nabywca dostaje fakturę po upływie trzech miesięcy. Wynika to często z winy sprzedawcy artykułu np. z Niemiec. W takiej sytuacji nabywca musi rozliczyć podatek należny w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a podatek naliczony - w deklaracji bieżącej. Wskutek wymienionej rozbieżności powstaje zaległość podatkowa, od której fiskus żąda odsetek za zwłokę.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w efekcie zmian (modyfikacja w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT) podatnicy nadal będą musieli rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w deklaracji złożonej za prawidłowy okres?

Czy jeśli podatnik wykaże VAT należny i naliczony z tytułu WNT np. w sierpniu, a nie dostał faktury, musi pomniejszyć w deklaracji podatek naliczony w listopadzie?

Posłanka Agnieszka Hanajczyk

27 września 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 27168 w sprawie Slim VAT2

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 27168 Pani poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie rozwiązania przyjętego pakietem Slim VAT 2, dotyczącego odliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, uprzejmie informuję.

W wyroku z 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatek jest należny, jest możliwe pod warunkiem, że podatnik wykaże ten podatek należny w deklaracji podatkowej, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia...